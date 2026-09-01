Начал действовать налоговый вычет на долгосрочные договоры добровольного страхования

С 1 сентября 2026 года в России начал работать налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования.
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