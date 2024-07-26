В США госпитализировали Харви Вайнштейна

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна госпитализировали с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Его положили в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке, где он отбывает наказание за преступления на сексуальной почве.
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