Подтвердилась информация о ликвидации замкомандира эскадрильи 831-й бригады ВС ВСУ

Украинские Воздушные силы продолжают нести потери лучших своих лётчиков и экипажей. Стало известно о том, что накануне был ликвидирован один из опытнейших лётчиков украинских ВВС майор Денис Кирилюк.
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