Путин назвал долгом России отстаивать честь подвига Красной армии

Российский президент Владимир Путин назвал долгом страны отстаивать честь подвига Красной армии. «Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами», — сказал он.
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