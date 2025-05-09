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Путин назвал долгом России отстаивать честь подвига Красной армии

Путин назвал долгом России отстаивать честь подвига Красной армии

Российский президент Владимир Путин назвал долгом страны отстаивать честь подвига Красной армии. «Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами», — сказал он.

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