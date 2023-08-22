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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» против ПСВ, «Антверпен» примет АЕК

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» против ПСВ, «Антверпен» примет АЕК

Также во вторник «Антверпен» сыграет с АЕКом.  В среду «Панатинаикос» сыграет с «Брагой» в гостях, «Галатасарай» – с «Мольде».

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