Унижение русских с рук не сошло: Экспертиза подтвердила факт оскорбления со стороны лидера узбекского землячества Усмана Баратова*

СЗ Светлана Зуева Удивляет то,что и раньше высказывался,и только сейчас обратили внимание....не слишком ли вольно эти диаспоры чувствуют себя на чужой земле?

salnikovoleg salnikov Почему этого барана в тюбитейке до сих пор не лишили россйского гражданства? Пусть в своём кишлаке пасется.