Унижение русских с рук не сошло: Экспертиза подтвердила факт оскорбления со стороны лидера узбекского землячества Усмана Баратова*
Лингвистическая экспертиз доказала факт оскорбления русских лидером узбекского землячества Усманом Баратовым*.
Комментарии
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Удивляет то,что и раньше высказывался,и только сейчас обратили внимание....не слишком ли вольно эти диаспоры чувствуют себя на чужой земле?
Почему этого барана в тюбитейке до сих пор не лишили россйского гражданства? Пусть в своём кишлаке пасется.
Личное мнение : байские "диаспоры" должны быть разогнаны . Это - ничто иное , как рабовладение , со всеми вытекающими . Т.е. скажут убить - убъют , зарезать - зарежут ! Наглость беспрецендентная и стадность - вот их сила . Пора решений ...
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