В ГАИ рассказали, какие автомобили безопаснее на скользкой дороге

Автомобили с полным приводом остаются популярным выбором среди российских водителей, особенно в условиях зимнего сезона, поскольку многие считают такие машины более адаптированными к сложным дорожным условиям.
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