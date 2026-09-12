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ИА Регнум

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Артист Александр Збруев сообщил, что с ним всё в порядке: тьфу-тьфу-тьфу

Артист Александр Збруев сообщил, что с ним всё в порядке: тьфу-тьфу-тьфу

Народный артист РСФСР Александр Збруев на фоне сообщений СМИ опроверг информацию о том, что его якобы могут госпитализировать.

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