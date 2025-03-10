Росреестр допустил возможность продления гаражной амнистии

Сейчас оформить по упрощенной схеме незарегистрированный гараж и землю под ним можно до 1 сентября 2026 года С начала действия гаражной амнистии (с сентября 2021 года) россияне оформили упрощенно более полумиллиона объектов.
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