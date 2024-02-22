Андрей Бочкарёв: Транспортный хаб «Говорово» готов более чем на 90 процентов

Транспортный узел «Говорово» в районе Солнцево готов более чем на 90 процентовЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что транспортный узел «Говорово» на западе столицы в районе Солнцево готов более чем на 90 процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии