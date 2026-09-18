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Вгудок

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В депо Зиминское «ЛокоТех-Сервис» разработали мобильные приложения для автоматизации производственных процессов

В депо Зиминское «ЛокоТех-Сервис» разработали мобильные приложения для автоматизации производственных процессов

В сервисном локомотивном депо Зиминское Восточно-Сибирского филиала «ЛокоТех-Сервис» разработали мобильные приложения для автоматизации отдельных производственных процессов – «Приемщик ОТК» и «Блокнот мастера».

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