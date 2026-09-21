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Царьград

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"На какой планете она живёт?": Слова Каллас о России возмутили профессора из США

"На какой планете она живёт?": Слова Каллас о России возмутили профессора из США

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о России вызвали резкую реакцию в США. Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф признался, что американцев поражает логика подобных призывов.

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