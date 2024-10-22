“Маша? Кто это?”: Леша Свик открестился от отношений с Махой Горячевой

Леша Свик, который встречался с тиктокершой Машей Горячевой, сделал вид, что не помнит возлюбленную. Интересно, будет ли приятно девушке узнать, что уже второй парень за этот год открещивается от отношений с ней? Напомним, летом Маха Горячева в слезах призналась, что разводится с мужем.