BYD показала флагманский седан Han L и внедорожник Tang L. Они будут оснащены лидарами и смогут проезжать до 1000 км без бензина

BYD анонсировал флагманский седан Han L, а также внедорожник Tang L, опубликовав первые тизеры, подтверждающие, что оба электромобиля оснащены лидаром на верхней части лобового стекла для поддержки системы ADAS.
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