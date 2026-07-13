Франция вызовет российского посла из-за кибератак на министерства

Франция вызовет российского посла Алексея Мешкова в связи с кибератаками на министерства и компании. Глава МИД Жан-Ноэль Барро сообщил о введении санкций против девяти лиц и четырёх компаний, причастных к инциденту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии