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Фон дер Ляйен и Каллас приуныли: их бредовая антироссийская затея сорвалась

Фон дер Ляйен и Каллас приуныли: их бредовая антироссийская затея сорвалась

Стоит ли запрещать въезд в Европу российским солдатам и ветеранам боевых действий, участвовавшим в конфликте на Украине? Около десятка стран ЕС, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас считают, что да.

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