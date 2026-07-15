Фон дер Ляйен и Каллас приуныли: их бредовая антироссийская затея сорвалась

Стоит ли запрещать въезд в Европу российским солдатам и ветеранам боевых действий, участвовавшим в конфликте на Украине? Около десятка стран ЕС, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас считают, что да.