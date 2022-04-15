Полицейские Самарской области пресекли масштабное производство немаркированной табачной продукции

Полицейские Самарской области пресекли масштабное производство немаркированной табачной продукции

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из УМВД России по г. Самаре во взаимодействии с представителями регионального Управления ФСБ России пресекли производство табачной продукции без маркировки.

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