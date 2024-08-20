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Пентагон: Атака ВСУ на Курскую область не повлияла на отношения с Киевом

Пентагон: Атака ВСУ на Курскую область не повлияла на отношения с Киевом

Глава пресс-службы Минобороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер проинформировал, сказалось ли нападение армии киевского режима на курское приграничье Российской Федерации на выстраиваемых державами взаимоотношениях.

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