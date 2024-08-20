Глава пресс-службы Минобороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер проинформировал, сказалось ли нападение армии киевского режима на курское приграничье Российской Федерации на выстраиваемых державами взаимоотношениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии