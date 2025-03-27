На Южном Урале начались лесные пожары

В Челябинской области зафиксировали первый в 2025 году лесной пожар. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области, первый в сезоне лесной пожар ликвидирован на территории Чебаркульского лесничества на площади 4,8 гектара.