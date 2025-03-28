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Стало известно, зачем Зеленский отправил на переговоры «Мясника из Бахмута»

Стало известно, зачем Зеленский отправил на переговоры «Мясника из Бахмута»

Владимир Зеленский отправил на переговоры в Эр-Рияд полковника ВСУ, бывшего комбрига с позывным Хантер Павла Палису, известного как «Мясник из Бахмута», чтобы заручиться поддержкой офицеров второго эшелона, заявил «АиФ» политолог Владимир Скачко.

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