Стало известно, зачем Зеленский отправил на переговоры «Мясника из Бахмута»

Владимир Зеленский отправил на переговоры в Эр-Рияд полковника ВСУ, бывшего комбрига с позывным Хантер Павла Палису, известного как «Мясник из Бахмута», чтобы заручиться поддержкой офицеров второго эшелона, заявил «АиФ» политолог Владимир Скачко.
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