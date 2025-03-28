Стало известно, зачем Зеленский отправил на переговоры «Мясника из Бахмута»

Владимир Зеленский отправил на переговоры в Эр-Рияд полковника ВСУ, бывшего комбрига с позывным Хантер Павла Палису, известного как «Мясник из Бахмута», чтобы заручиться поддержкой офицеров второго эшелона, заявил «АиФ» политолог Владимир Скачко.