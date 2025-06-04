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Царьград

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Подростку-убийце 12-летней девочки в Приангарье утвердили обвинение: скоро начнётся суд

Подростку-убийце 12-летней девочки в Приангарье утвердили обвинение: скоро начнётся суд

Прокуратура готова к передаче материалов дела.Прокуратурой Иркутской области утверждено обвинение против несовершеннолетнего, убившего с особой жестокостью 12-летнюю девочку в Балаганском районе.

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