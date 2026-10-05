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Царьград

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Меладзе ведёт переговоры о возвращении в Россию

Меладзе ведёт переговоры о возвращении в Россию

Из-за рубежа снова доносятся жалобы релокантов, которые хотят приехать в Москву на корпоративы. Так, Меладзе тихо оформляет гражданство Грузии, чтобы без визы вернуться к русским заказчикам.

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