Синоптик Цыганков: высота снежного покрова в Москве побила рекорд 1919 года

Снегопад в Москве в ближайшее время продолжится, но уже не такой сильный, как в минувшие сутки. Столица побила рекорд по высоте снежного покрова с 1919 года, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.