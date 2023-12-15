Синоптик Цыганков: высота снежного покрова в Москве побила рекорд 1919 года

Снегопад в Москве в ближайшее время продолжится, но уже не такой сильный, как в минувшие сутки. Столица побила рекорд по высоте снежного покрова с 1919 года, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
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