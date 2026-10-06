Из Барнаула впервые отправился прямой авиарейс в Абхазию

В Барнауле таможенники оформили первый прямой авиарейс в Абхазию. Международное направление открылось 2 октября – рейсы в Абхазию из Алтайского края ранее не выполнялись, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
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