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Из Барнаула впервые отправился прямой авиарейс в Абхазию

Из Барнаула впервые отправился прямой авиарейс в Абхазию

В Барнауле таможенники оформили первый прямой авиарейс в Абхазию. Международное направление открылось 2 октября – рейсы в Абхазию из Алтайского края ранее не выполнялись, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

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