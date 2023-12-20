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Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

За проголосовали 118 стран, против - 49, воздержались - 14. Инициативу РФ отказались поддержать представители США, Британии, Германии и Украины.

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