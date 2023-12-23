Советник премьера Венгрии Балаж Орбан: связи Сороса с польским кабмином очевидны

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его однофамилец Балаж Орбан заявил о связях польского кабмина во главе с Дональдом Туском с "империей Сороса", которая привела новое правительство к власти.
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