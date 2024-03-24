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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла: «Обмен позициями Норриса и Пиастри произошел бы и естественным путем»

Руководитель «Макларена» отметил, что в данном случае приказ гонщикам обменяться позициями был отдан исключительно с практической точки зрения – чтобы оба пилота не теряли время на борьбу друг с другом, которая на самом деле не имела смысла.

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