Полковник Мартин: Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В случае успешных переговоров по гарантиям безопасности Запад якобы рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, пишет в статье для журнала National Interest американский полковник Уэс Мартин.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В случае успешных переговоров по гарантиям безопасности Запад якобы рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, пишет в статье для журнала National Interest американский полковник Уэс Мартин.
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