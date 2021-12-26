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Полковник Мартин: Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии

Полковник Мартин: Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В случае успешных переговоров по гарантиям безопасности Запад якобы рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, пишет в статье для журнала National Interest американский полковник Уэс Мартин.

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