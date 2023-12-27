В Детском доме Бобруйска прошла благотворительная акция от МЧС.

В учреждении ´Детский дом города Бобруйска´ прошло сказочное Новогоднее представление в рамках благотворительной информационной новогодней кампании ´Новогодний подарок от МЧС´ в рамках республиканской новогодней акции ´Наши дети´.
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