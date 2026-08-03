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Спутники показали разрушительные лесные пожары, охватившие Западную Европу

Спутники показали разрушительные лесные пожары, охватившие Западную Европу

Спутники показали разрушительные лесные пожары, охватившие Испанию / © NASA Earth Observatory Наиболее серьезная ситуация сложилась в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, а также в испанских провинциях Авила и Мадрид, где огонь вынудил эвакуироваться сотни тысяч людей и уничтожил сотни жилых домов.

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