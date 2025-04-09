"Первая мировая" торговая война может начаться уже сегодня - все ждут ответа Китая на 104% от Трампа

Вступили в силу пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении 185 стран мира, причем для Китая тарифы составили уже безумные 104% после того, как Китай ответил на его дополнительные торговые пошлины такими же в ответ.
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