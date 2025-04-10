На церемонии награждения сменившего гражданство российского борца устроили скандал

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что почти устроил скандал на церемонии награждения сменившего гражданство бывшего российского борца Чермена Валиева, который ныне представляет Албанию, на чемпионате Европы в Братиславе.