На церемонии награждения сменившего гражданство российского борца устроили скандал

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что почти устроил скандал на церемонии награждения сменившего гражданство бывшего российского борца Чермена Валиева, который ныне представляет Албанию, на чемпионате Европы в Братиславе.
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