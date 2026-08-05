Москвичам пообещали более чем 30-градусную жару в начале августа

В Москве в конце рабочей недели прогнозируется жара свыше 30 градусов Цельсия. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что регион находится под влиянием антициклона, что способствует установлению жаркой погоды.
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