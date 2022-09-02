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The American Conservative: Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную ими для президента России Путина

The American Conservative: Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную ими для президента России Путина

Европейский союз и Североатлантический альянс попали в экономическую ловушку, подготовленную ими для российского президента Владимира Путина.

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