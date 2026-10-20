«Серые» схемы, «тень», «конверты» — все, от чего экономика России избавлялась почти два десятилетия, рискуют вернутьсяРаботу Федеральной налоговой службы прошлого десятилетия, во время руководства Михаила Мишустина, трудно критиковать.
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