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Чикунова об отказе ехать на Олимпиаду: «Cчитаю, что приняла взвешенное решение. И не жалею об этом»

— Самый главный вопрос. Женя, вы не жалеете? — Нет. — То есть ни разу не пожалели о том, что вы решили не ехать на Олимпиаду? — Ни разу.

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