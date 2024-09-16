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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юнисон» одержал первую победу в ВХЛ – над «Нефтяником» (4:1). Лукоянов и Кирилл Петров набрали по 3 очка – 2+1 и 1+2

«Юнисон-Москва» в воскресенье одержал первую победу в текущем сезоне Olimpbet Чемпионата России – ВХЛ.

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