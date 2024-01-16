Представитель ВСУ Гуменюк назвала плацдарм в Крынках болезненным сегментом

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" полковник Наталия Гуменюк заявила, что российские войска наносят мощные удары по плацдарму ВСУ в Крынках Херсонской области, делая его "болезненным сегментом".
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