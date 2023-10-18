Налоговый вычет для рыбной отрасли предложили выплачивать раньше

Срок получения налогового вычета для рыбопромышленных компаний предложили сократить. Такие поправки в Налоговый кодекс предложили сенаторы — зампред палаты Андрей Яцкин, председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, глава Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, первый зампред Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, - а также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.