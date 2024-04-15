Как свидетельствует название статьи, 16 апреля во многих регионах России пенсионеры получат возможность оформить специальные транспортные карты, предоставляющие… Станет полностью бесплатно: с 16 апреля вступает в силу новая инициатива льготного проезда для пенсионеров .
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