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Новости УрФО

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Станет полностью бесплатно: с 16 апреля вступает в силу новая инициатива льготного проезда для пенсионеров

Станет полностью бесплатно: с 16 апреля вступает в силу новая инициатива льготного проезда для пенсионеров

Как свидетельствует название статьи, 16 апреля во многих регионах России пенсионеры получат возможность оформить специальные транспортные карты, предоставляющие… Станет полностью бесплатно: с 16 апреля вступает в силу новая инициатива льготного проезда для пенсионеров .

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