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«Я согласен на расстрел» Как 19-летний россиянин стал самым молодым пожизненно осужденным в стране?

«Я согласен на расстрел» Как 19-летний россиянин стал самым молодым пожизненно осужденным в стране?

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных: в основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Бесам  Библию  надо  изучать  ДО    тюрьмы  ,  а  не  после.
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