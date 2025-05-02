В Крыму собирают обломки БПЛА: в городе Саки ограничили движение автобусов

В курортном городе Саки с одной из улиц убирают осколки беспилотника.«В связи с проведением мероприятий по ликвидации падения фрагментов БПЛА и до особого распоряжения движение автобусов по улице Кузнецова осуществляться не будет.
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