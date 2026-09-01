Театр "ФЭСТ" в Мытищах: актёр убил жену и покончил с собой

В апреле в Мытищах актёр Владислав Бенграф убил жену Евгению, нанеся ей 29 ножевых ранений после её предложения развестись.
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