Минобороны: бойцы ЦВО взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а после этого зачистили опорный пункт бойцов ВСУ под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны России.
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