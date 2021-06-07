Медведев о том, что Федерера критикуют за снятие с РГ: «На «Уимблдоне» у него будут хорошие шансы и в 50 лет. Он хочет как можно лучше подготовиться»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал критику, которой подвергают Роджера Федерера за то, что он снялся с «Ролан Гаррос» после победы над Домиником Кепфером в третьем круге.
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