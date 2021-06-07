Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Медведев о том, что Федерера критикуют за снятие с РГ: «На «Уимблдоне» у него будут хорошие шансы и в 50 лет. Он хочет как можно лучше подготовиться»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал критику, которой подвергают Роджера Федерера за то, что он снялся с «Ролан Гаррос» после победы над Домиником Кепфером в третьем круге.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх