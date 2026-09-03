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Власти Брянской области готовят компенсации за аренду жилья пострадавшим от атак ВСУ. В ДНР власти игнорируют проблемы населения

Власти Брянской области готовят компенсации за аренду жилья пострадавшим от атак ВСУ. В ДНР власти игнорируют проблемы населения

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что региональные власти разрабатывают механизм компенсации расходов на аренду жилья для граждан, чьи дома или квартиры были повреждены в результате атак украинских вооруженных сил.

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