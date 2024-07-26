"Заброшка" на сотни миллионов евро: как выглядит покинутый дворец бывшего короля

Заброшенный и забытый: блогер показал огромный дворец короля Саудовской Аравии в Испании. В огромном дворце за 350 миллионов евро когда-то была мечеть, больница, вертолетная площадка и место для 13 жен короля.
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