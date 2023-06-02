Лариса Гузеева обратилась в социальных сетях к своим детям

Телеведущая Лариса Гузеева редко делится снимками с детьми. В этот раз артистка сделала исключение, опубликовала фото с наследниками и призналась им в любви Фото: из открытых источников В социальных сетях Гузеева опубликовала новую фотографию.
Телеведущая Лариса Гузеева редко делится снимками с детьми. В этот раз артистка сделала исключение, опубликовала фото с наследниками и призналась им в любви Фото: из открытых источников В социальных сетях Гузеева опубликовала новую фотографию.
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