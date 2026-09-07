Заработал первый участок Рублево-Архангельской линию метро

Новую Рублево-Архангельскую линию метро начали обслуживать 12 поездов. Это новейшие составы сборки «Москва-2026».
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