Первый конвой для гуманитарного разминирования прибыл в Курскую область

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ), партия «Единая Россия» и фонд «Наша правда» организовали для участников спецоперации первый конвой, посвященный гуманитарному разминированию.
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